Calciomercato Juventus, Napoli “scippato” | Già scelto il regalo deluxe

Calciomercato Juventus, effetto domino a Parigi: la formazione di Pochettino pronta ad andare all’assalto per il difensore.

Poco importa che l’attuale contratto scada a giugno 2024. Presnel Kimpembe potrebbe presto ritrovarsi dall’altro lato della Manica, come annunciano dai francesi di But! Football Club, per iniziare una nuova avventura nel Regno Unito.

Pare che sia in procinto, infatti, di tradire la sua Francia per trasferirsi in Inghilterra. Il difensore del Psg ha parecchi corteggiatori. Lo stesso Chelsea sembrerebbe aver messo gli occhi su di lui e covare l’intenzione di soffiarlo al club parigino. Nella capitale francese Kimpembe si è formato ed è cresciuto, ma l’ipotesi di un’esperienza all’estero lo stuzzica già da un po’. Potrebbe essere arrivato, perciò, il momento di passare all’azione. Ai Blues farebbe parecchio comodo. I contratti di Rudiger e Christensen sono in scadenza e la società si sta guardando intorno in cerca di un difensore che sia all’altezza delle aspettative della dirigenza. Anche Tottenham e Newcastle potrebbero farsi avanti nel tentativo di portarlo in Premier League.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, il Bayern rompe gli indugi: contatti con l’agente

Calciomercato Juventus, Psg su Koulibaly se dovesse partire Kimpembe

Chi prenderebbe il posto del calciatore francese nel caso in cui decidesse di cedere alle avances degli inglesi? L’ipotesi più accreditata vede Kalidou Koulibaly in pole per il posto di che rimarrebbe vacante nella corazzata di Mauricio Pochettino. Se le cose dovessero andare così, il progetto della Juventus di arrivare al difensore del Napoli si complicherebbe parecchio. I bianconeri, è cosa nota, hanno mire ben precise sul senegalese.

Lo hanno adocchiato già da tempo, ma con i francesi tra i piedi le trattative potrebbero non andare nella direzione auspicata dal club e dai tifosi juventini.