Juventus-Torino, la sorpresa di Allegri nella rifinitura | Sorpasso al fotofinish

Juventus-Torino, sorpresona di Allegri nella rifinitura: il tecnico rimescola le carte. Sorpasso al fotofinish.

Tempo di rifinitura per la Juventus, che questa sera affronta il Torino nel primo anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Gara importante, non solo per la classifica – Vlahovic e compagni occupano al momento il quarto posto, con due punti di vantaggio sull’Atalanta quinta che, però, ha una partita da recuperare – ma anche in funzione di quella che sarà la gara di Champions League contro il Villarreal. Con l’intento di dosare le forze, a tal proposito, si pensava che Allegri potesse concedere minuti di riposo importanti a Manuel Locatelli, vero e proprio stakanovista in questa prima parte di stagione. In realtà – stando a quanto riferito da Romeo Agresti – nella rifinitura il centrocampista ex Sassuolo è stato provato come regista davanti alla difesa, con Arthur che dovrebbe partire almeno inizialmente dalla panchina.

Juventus-Torino, le scelte di Allegri nella rifinitura: c’è il tridente

Confermatissimo il 4-3-3, con Szczesny in porta. Cuadrado retrocesso sulla linea dei terzini, complice anche l’assenza di Danilo. Coppia di centrali obbligata con Rugani e De Ligt, mentre Alex Sandro dovrebbe aver vinto il ballottaggio con De Sciglio sull’out mancino. Locatelli in cabina di regia, e Rabiot e Zakaria mezzali. In attacco, spazio a Vlahovic, Morata e Dybala: occhio, però, a Moise Kean, al quale Allegri potrebbe concedere spazio nella rifinitura.