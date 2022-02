Calciomercato Juventus, Xavi decisivo | Accordo più vicino

Calciomercato Juventus, la lusinghe dell’allenatore blaugrana potrebbero spingere il centrocampista a restare.

Certo è che sarebbe un divorzio eclatante. Sergi Roberto gioca nel Barcellona da così tanto tempo che vederlo con indosso una maglia che non sia quella blaugrana sarebbe veramente molto strano. Ma più passa il tempo e più sembra che i tifosi dovranno abituarsi all’idea di perderlo. Il rinnovo del suo contratto doveva essere una formalità, ma il giocatore e la società non hanno ancora trovato un accordo.

Almeno fino a qualche ora fa. Perché ora che Xavi si è finalmente esposto, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. L’allenatore del Barça è stato perentorio: guai a toccargli il suo storico centrocampista. “Per me – ha detto, come racconta il quotidiano catalano Mundo Deportivo – dovrebbe continuare a giocare nel nostro club”. Non c’è nessuno, per come la pensa lui, che funzioni meglio sulla corsia di destra.

Calciomercato Juventus, Sergi Roberto verso la permanenza a Barcellona

“Nel suo stile di gioco – ha sottolineato il tecnico del Barcellona – sa inserirsi bene, partendo da centrocampo e trovare gli spazi giusti. Una risorsa utilissima nella gestione del possesso palla”. Se Sergi Roberto non dovesse cedere alle lusinghe del suo allenatore, per la Juventus potrebbe finalmente aprirsi lo spiraglio tanto atteso.

Che i bianconeri siano interessati a lui non è certo una novità, e questa potrebbe essere la volta buona. Nel caso il duttile centrocampista decidesse, alla fine, di non rinnovare il contratto con il club in cui milita da una vita, la Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia più che aperte. Un colpo a parametro zero che potrebbe far comodo.