Calciomercato Juventus, altro colpo dalla Fiorentina | Testa a testa al fotofinish

Calciomercato Juventus, sempre caldissimo l’asse Torino-Firenze. E stavolta nel mirino dei bianconeri c’è un difensore.

Dusan Vlahovic non era il solo. C’è un altro giocatore in maglia viola che piace a Massimiliano Allegri e ai suoi. Gli piace talmente tanto che sotto traccia, quasi in punta di piedi, ne stanno meditando l’acquisto. E l’ipotesi non sembra poi così campata in aria.

A rivelare di chi si tratti, come fanno sapere da Violanews.com, è stato Niccolò Ceccarini.

Il giornalista è intervenuto durante la trasmissione “Zona Mista”, andata in onda qualche ora fa su Rtv 28, accendendo i riflettori su una probabile mossa di mercato che ha spiazzato un po’ tutti. Nel radar della dirigenza bianconera ci sarebbe anche il difensore Nikola Milenković, fiore all’occhiello della compagine viola e “intoccabile” per il tecnico Vincenzo Italiano. Anche lui quindi potrebbe spiccare il volo verso Torino come l’amico Vlahovic, che nella città dei Savoia finora si è trovato particolarmente a suo agio.

Calciomercato Juventus, tra le prime scelte c’è anche Milenkovic

Secondo Ceccarini, i bianconeri non sarebbero i soli ad aver messo gli occhi sul “gioiello” della Fiorentina e della nazionale serba. Altri club, a quanto pare, sarebbero interessati a lui tanto quanto lo è la società piemontese. Potrebbe quindi essere uno di quei casi in cui, come recita il vecchio adagio, chi prima arriva meglio alloggia. In alternativa, se proprio non dovesse riuscire a mettere le mani su Milenković, la Juve si “accontenterebbe” di Gleison Bremer, che venerdì scorso è stato autore di un’altra prestazione fenomenale proprio contro Vlahovic.

Ma solo come ipotetica “seconda scelta”, sebbene il difensore granata si stia affermando come uno dei più forti nel suo ruolo in Serie A. Il quadro dovrebbe comunque delinearsi in tempi piuttosto brevi: presto, quindi, ne sapremo di più.