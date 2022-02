Calciomercato Juventus, super regalo per Allegri: 50 milioni | Si paga la clausola

Calciomercato Juventus, un regalo da parte della dirigenza per Allegri. Un giocatore davvero importante e ancora molto giovane.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera tenta il grande colpo a centrocampo. Data la situazione di difficoltà e di mancato approccio tattico di alcuni centrocampisti non propriamente improntati al lancio offensivo per l’attaccante, e quindi, all’eventuale gol, la dirigenza andrebbe su un colpo assicurato direttamente dalla Spagna.

Si parla infatti di una giovane promessa spagnola. Il giovanissimo Gavi, stella del Barcellona e uno dei possibili crack del futuro. Secondo ‘El Nacional’, i bianconeri potrebbero tentare il grande colpo decidendo, addirittura, di pagare la clausola prevista per il giocatore.

Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole subito | 50 milioni per Gavi

La giovane promessa del Barcellona è un vero e proprio predestinato che andrà in scadenza nel 2023. Per il momento la sua clausola sarebbe accessibile alle casse dei bianconeri, visto che ammonta ai soli 50 milioni di euro. Una cifra pagabile soprattutto per un prospetto così importante per il futuro, data l’età del giocatore: è un classe 2004. Un futuro quindi già consolidato data anche la già evidente qualità tecnica. Non è un caso che il talento blaugrana voglia essere preservato ma l’assalto bianconero, per volontà di Allegri potrebbe dunque essere decisivo.

Allegri ha infatti chiesto alla società un giocatore da queste caratteristiche e non è quindi da escludersi un possibile assalto per l’estate, laddove 50 milioni di euro, non sarebbero impossibili da raggiungere. Staremo a vedere quello che succederà ma per Allegri si tratterebbe di un profilo davvero interessante da inserire nella rosa.