Calciomercato Juventus, De Ligt “archiviato” | Doppio affare a zero

Calciomercato Juventus, il difensore olandese per il momento non rientrerebbe più nei piani della società.

La campagna di rafforzamento del Barcellona è già iniziata nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Ricostruire dopo il doloroso addio a Lionel Messi non sarà assolutamente semplice, soprattutto alla luce della pesante situazione debitoria con cui sta facendo i conti il presidente del club blaugrana Joan Laporta.

È arrivato Ferran Torres dal Manchester City per circa cinquanta milioni di euro, poi Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang, sempre dalla Premier League. Nient’altro che “assaggi” in vista di una campagna acquisti estiva che il direttore sportivo Mateu Alemany sta già pianificando da mesi. Il suo obiettivo è costruire una squadra su misura per l’allenatore Xavi, che ha già inaugurato il nuovo corso una volta subentrato all’esonerato Ronald Koeman. L’ex centrocampista del Barça ha spiegato ad Alemany che tipo di giocatori servono per tornare a lottare per obiettivi importanti.

Calciomercato Juventus, Barça su Christensen e Azpilicueta

Uno di questi è il difensore della Juventus Matthijs de Ligt, un giocatore a in Catalogna seguivano con una certa attenzione già ai tempi dell’Ajax. Poi i bianconeri ebbero la meglio, portandolo a Torino nell’estate 2019. Il nazionale olandese è maturato tantissimo nelle ultime due stagioni ed oggi è un perno della retroguardia di Massimiliano Allegri.

L’ostacolo però è rappresentato dall’elevato costo del cartellino: una “spesa pazza” che il Barcellona in questo momento non può permettersi. E non potrà nemmeno in estate. Ecco perché Alemany ha scelto di dirottare le sue attenzioni su due possibili colpi a parametro zero, entrambi oggi in forza al Chelsea. Secondo il portale spagnolo fichajes.net, i blaugrana stanno pensando ad Andreas Christensen e Cesar Azpilicueta, due difensori che potrebbero far comodo a Xavi.