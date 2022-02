Calciomercato Juventus, il paradosso che sa di beffa | Allegri ora trema – VIDEO

Calciomercato Juventus, Cherubini all’opera per provare a rivoluzionare la rosa: c’è un doppio nodo da sciogliere.

Uno dei reparti su cui sarà per forza di cose rivolta l’attenzione degli uomini mercato della Juventus è la difesa, puntellata non a caso già con l’acquisto di Gatti. La sensazione, però, è che il difensore rivelazione del Frosinone non basterà a sistemare le cose, a maggior ragione se in estate dovesse effettivamente partire Matthijs De Ligt, per il quale le sirene dalla Premier stanno cominciando a suonare con una certa insistenza. In questo scorcio di stagione, complice le numerose defezioni che stanno falcidiando la rosa bianconera, è stato in grado di ritagliarsi uno spazio importante anche Daniele Rugani, apparso in crescita e sempre più in fiducia. Ciò che potrebbe delinearsi in estate è uno scenario assolutamente paradossale, dal momento che potrebbero essere ceduti i centrali che, fino a questo momento, se si esclude il recente infortunio patito dall’ex Empoli nel riscaldamento pre derby, offrono le maggiori garanzie se non altro da un punto di vista fisico.