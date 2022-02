Calciomercato Juventus, “giallo” De Ligt: l’amico lo “porta” ai rivali | Doppia beffa

Calciomercato Juventus, l’ex compagno avrebbe sconsigliato a De Ligt una destinazione precisa per l’estate, ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni di ‘El Nacional’, l’ex compagno di squadra di De Ligt, De Jong avrebbe sconsigliato di andare al Barcellona. La destinazione che, da quanto si vocifera, sarebbe la possibile prossima realtà del centrale olandese.

De Jong compagno di nazionale ed ex compagno di squadra ai tempi dell’Ajax, avrebbe sconsigliato a De Ligt di scegliere il Barcellona per la prossima stagione. Come sappiamo il blaugrana avrebbero messo nel mirino proprio il centrale della Juventus per un eventuale assalto estivo.

Calciomercato Juventus, De Jong “blocca” il Barcellona | Real avvantaggiato su De Ligt

Una situazione che a questo punto potrebbe avvantaggiare i rivali di sempre del Real Madrid che potrebbero fare leva su questa situazione. De Ligt è un profilo che piace anche alla squadra di Ancelotti e potrebbe prendere il posto di Sergio Ramos. Un futuro, dunque, molto indirizzato per il centrale olandese che però non sembra voler lasciare la Juventus.

Proprio la società bianconera intende rinnovare il proprio giocatore e se non davanti a cifre astronomiche difficilmente lo cederà a fine stagione. Tutto, però, potrebbe cambiare se, ad esempio, non dovesse raggiungersi la qualificazione Champions League, situazione che per il momento i bianconeri non vogliono affrontare.