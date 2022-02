Calciomercato Juventus, voltafaccia Pogba | Annuncio ufficiale dell’ex

Calciomercato Juventus, le parole dell’ex giocatore non lasciano dubbi su quello che sarà il futuro di Pogba.

Le rivelazioni dell’ex giocatore Anelka aprono ad una “nuova” destinazione per il centrocampista francese molto desiderato dalla Juventus. Stando infatti alle parole dell’ex attaccante, Pogba sarebbe aperto alla destinazione parigina.

Ecco quali sono state le rivelazioni dell’ex attaccante francese Anelka sul futuro di Paul Pogba, rivelate in esclusiva a ‘RMC’: “Purtroppo, quando arriva a Manchester, non è una grande squadra dalla quale ripartire. È una società che ha bisogno di ricostruirsi, che sta cercando il suo piano di gioco, che sta cercando il suo allenatore giusto, ed è stato molto difficile per lui da quando è tornato”.

Calciomercato Juventus, l’ex Anelka apre alla pista parigina per Pogba

Anelka ha poi continuato sulla questione Pogba:

“Paul È stato molto criticato. Il Manchester United non è il miglior club dove può divertirsi e mostrare il suo talento. Penso che il PSG gli farebbe molto meglio. Alcuni dicono che non sarebbe buono per il Paris. perché, presumibilmente, è spesso tanto infortunato. Ma penso che le sue ferite siano dovute alla sua vita a Manchester, perché psicologicamente non sta bene“.

“Se vuole venire a Parigi la prossima stagione? Ne ho discusso sei mesi fa con lui e non prenderebbe in considerazione l’idea di venire al PSG. Se verrà, dimenticheremo tutti gli infortuni e vedremo che è un top player”.