Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: ecco l’indizio social | Reazione shock

Calciomercato Juventus, Zaniolo e gli indizi social ai bianconeri: cosa sta succedendo in queste frenetiche ore.

Dopo aver messo in archivio la sofferta quanto importantissima vittoria al “Castellani” di Empoli, per la Juventus è già tempo di proiettare il proprio sguardo a quello che sarà il delicato confronto contro la Fiorentina in Coppa Italia. Tuttavia, le sirene di mercato impazzano senza soluzione di continuità.

In questo senso, fari accesi in casa Roma, dove la situazione Zaniolo “rischia” di deflagrare in tutta la sua problematicità. Ricordiamo che il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2024, e a fronte di un’offerta adeguata – dell’ordine dei 45/50 milioni di euro, i giallorossi potrebbero seriamente entrare nell’ordine di idee di cederlo. Mourinho ha deciso di non schierarlo nell’undici titolare della sfida contro lo Spezia, e non pochi tifosi hanno espresso il proprio disappunto per il “comportamento” del ragazzo sui social.

Calciomercato Juventus, like di Zaniolo ai bianconeri | Tifosi della Roma imbufaliti

L’apprezzamento di Zaniolo nei confronti della Juventus non lascia traccia. Tutt’altro. Il calciatore ha infatti messo “like” a molte delle foto postate dai ragazzi di Allegri, suscitando immediatamente la reazione dei tifosi della Roma, non di certo contenti per questi “messaggi” neanche troppo impliciti lanciati dal giovane tuttocampista di Mou. Cherubini nelle ultime settimane ha cominciato a tastare il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità di un’operazione che potrebbe surriscaldarsi in estate, soprattutto se, come sembra, la banda di Allegri dovesse riuscire nell’intento di centrare almeno un piazzamento in Champions League che sarebbe di vitale importanza per le strategie future.