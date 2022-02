Juventus, è già tempo di Coppa Italia | L’emergenza continua

Non c’è sosta per la Juventus, che dopo la vittoria sul campo dell’Empoli di ieri sera si deve preparare ad un’altra sfida importante.

Ricaricare le batterie in poche ore è una missione difficile ma non impossibile per un gruppo che in Coppa Italia rischia di risentire troppo della fatica fatta in Toscana. Considerando anche che Allegri ha di fatto gli uomini contati a causa dei tanti infortuni.

Mercoledì 2 marzo la Juve dovrà affrontare la Fiorentina nella partita d’andata valida per le semifinali del torneo. La conquista della Coppa Italia è un obiettivo importante per i bianconeri, che puntano alla conquista del trofeo in una stagione da chiudere nel migliore dei modi. Sarà una sfida particolare per Dusan Vlahovic, fresco ex viola.

Juventus, infermeria piena e scelte obbligate per Allegri contro la Fiorentina

Il vero problema di Allegri è l’infermeria sempre più affollata. Ieri si è fatto male Zakaria e il centrocampista svizzero dovrà effettuare gli esami del caso per valutare le sue condizioni. E’ praticamente certo che non sarà comunque rischiato contro la Fiorentina. E dunque l’ex Borussia Moenchengladbach si aggiunge all’elenco degli indisponibili. Un elenco che comprende anche Alex Sandro, Rugani, Bernardeschi, Chiesa, Kaio Jorge, Chiellini e McKennie. Rimangono da capire le condizioni di Dybala: riuscirà ad entrare nell’elenco dei convocati? Scelte molto limitate dunque per l’allenatore della Juve. In pochi hanno potuto riposare nell’ultimo turno di campionato, quel che pare chiaro è che in Coppa Italia contro la Fiorentina potrebbero vedersi dall’inizio De Sciglio e Morata. Allegri non rinuncerà al tridente offensivo, con Cuadrado pronto ad avanzare la sua posizione in caso di necessità.