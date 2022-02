Dalla Spagna | Juventus, svolta De Ligt: rottura e addio immediato

La Juventus di Allegri è nella fase cruciale della stagione, con addirittura la possibilità di tornare in lizza per lo scudetto.

Certamente il gap da recuperare alle tre squadre che sono davanti ai bianconeri è importante, ma non impossibile da colmare. Bisogna tentare fino all’ultimo l’aggancio. Vlahovic e compagni dovranno concentrarsi sul campo, visto che c’è anche una Coppa Italia a cui dare l’assalto e una Champions League nella quale essere protagonista.

In poche parole la squadra dovrà rimanere concentrata sul campo, mentre la dirigenza inizierà a programmare le mosse per il futuro. Con l’intenzione di confermare i big e ingaggiare altri giovani campioni che possano aprire un ciclo vincente. Certo molto dipenderà anche dalla questione rinnovi. Ci sono cinque elementi in scadenza di contratto a giugno tra cui Bernardeschi e Dybala.

Calciomercato Juventus, sorpasso Chelsea per De Ligt

Bisognerà cercare di tenersi stretti i big, come dicevamo, e tra questi c’è il difensore olandese De Ligt. Che come spiega “Elnacional.cat” è intenzionato a cambiare aria alla fine della stagione per tentare una nuova avventura in una big del calcio europeo. Perdere un giocatore del genere per la Juventus sarebbe un problema non da poco, vista la caratura dell’olandese. La speranza è che alla fine De Ligt rimanga in bianconero. In ogni caso le voci sul suo conto non mancano. Come spiega il portale catalano fino a qualche tempo fa il Barcellona sembrava essere in pole position per accaparrarsi il giocatore. Che i blaugrana seguono ormai da mesi e che già sembrava vicino a prendere la scorsa estate. Tuttavia nelle ultime settimane sembra esserci stato un ribaltone, con il Chelsea pronto a fare il colpaccio in estate sborsando una cifra importante per il difensore centrale.