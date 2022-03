Juventus, il calendario di marzo | Cinque gare cruciali per i bianconeri

Inizia il mese di marzo e per la Juventus sarà un mese cruciale che ci dirà di più sulle ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

La formazione bianconera sta vivendo la fase clou della stagione. La Juve è in lizza in Coppa Italia e in Champions League e in serie A non è così lontana dalla vetta, visto che chi sta davanti ha rallentato la propria marcia. L’impressione è che alla fine di questo mese si avranno le idee ben chiare sui possibili traguardi da raggiungere.

Allegri si ritrova a dover fare i conti con l’infermeria piena e dunque con tante assenze. L’allenatore dovrà essere bravo nel gestire nel migliore dei modi i suoi uomini, visti gli impegni ravvicinati e le energie che andranno spese. Vediamo nel dettaglio le sfide in programma per la Juve in questo marzo 2022.

Juventus, il 16 la sfida decisiva in Champions contro il Villarreal

Primo match di questo nuovo mese in calendario domani, giorno 2, con l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri giocheranno il primo round sul campo della Fiorentina, una sfida molto sentita dalle tifoserie. Poi si torna a respirare l’aria della serie A, con due incontri fondamentali per sperare nella rimonta in classifica. Il 6 marzo la Juve torna a giocare allo Stadium contro lo Spezia in un match nel quale prendersi i tre punti sarà indispensabile. Altra sfida ad una ligure, ma stavolta in trasferta, il 12 marzo quando Vlahovic e compagni saranno di scena a Genova per affrontare la Sampdoria. Sul calendario di marzo c’è da appuntare la cruciale partita del 16, quando si giocherà Juventus-Villarreal. L’andata si è conclusa sull’1-1 e i bianconeri vogliono andare avanti in questa competizione. Ultima sfida di marzo (ci sarà la sosta nell’ultimo weekend per gli impegni dell’Italia) sarà quella casalinga contro la Salernitana il 20 alle ore 13.