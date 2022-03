Calciomercato, doccia gelata Juventus: addio a zero

By

Calciomercato Juventus, un addio definitivo al possibile colpo in difesa. Adesso è testa a testa tra due realtà europee.

Calciomercato Juventus, per diverso tempo si è parlato della possibilità di ingaggiare Rudiger del Chelsea, come sappiamo il centrale difensivo tedesco lascerà i blues a parametro zero. La Juventus ci ha pensato fino all’ultimo ma alla fine il giocatore sembra indirizzato altrove.

Il destino di Rudiger è deciso, lascerà il Chelsea a parametro zero ma le mete per il suo futuro sono, ormai, dichiarate. Trattasi di due dimensioni assolutamente importanti per l’evolversi della carriera del giocatore e adesso sarebbe un autentico testa a testa tra Psg e Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Rudiger se ne va a zero | Testa a testa tra Real e Psg

Un destino quindi deciso e così è anche deciso l’addio al sogno bianconero. Come ha riportato ‘Sky Sport’ l’ex Roma non tornerà in Italia ma volerà altrove, o a Parigi o a Madrid. Proprio il Psg valuterebbe l’acquisto del tedesco che magari, a questo punto, prenderebbe il posto di Ramos che sembra indirizzato verso l’Mls.

Un destino deciso, quindi, che allontana il centrale tedesco definitivamente dalla Juventus, anche perché i bianconeri sarebbero intenzionati a puntare nuovamente e ardentemente su De Ligt per che potrebbe addirittura essere rinnovato al più presto.