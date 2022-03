Calciomercato Juventus, pronti 40 milioni: colpo da sogno dal Real

Calciomercato Juventus, colpo da 40 milioni di euro per strapparlo al Real Madrid. Anche se gli ostacoli sarebbero davvero tanti

Un colpo da sogno in mezzo al campo. Un colpo di quelli che potrebbero cambiare le carte in tavola se si analizza ovviamente non solo l’età ma soprattutto la carriera del centrocampista. Che in questa stagione sta un poco deludendo le aspettative, ma che rimane uno dei migliori in circolazione.

Dalla Spagna sono convinti che la Juventus starebbe cercando di reperire 40 milioni di euro per cercare di assaltare il Real Madrid e strappare a Carlo Ancelotti Casemiro. Perez, appunto per il motivo spiegato in precedenza (una stagione un po’ così) si starebbe guardando intorno e, secondo le informazioni riportate da DiarigoGol, Cherubini ci starebbe facendo più di un pensiero, soprattutto perché in mezzo al campo in casa bianconera c’è veramente aria di rivoluzione.

Calciomercato Juventus, i problemi per Casemiro

Ovviamente i problemi per un colpo del genere ci sono e sono parecchi. Il primo è che Ancelotti non si vorrebbe minimamente privare di un calciatore con le caratteristiche del brasiliano che garantisce geometrie e anche quell’equilibrio tattico che molto spesso manca alla Casa Blanca: quando non c’è si sente troppo la sua assenza.

Poi c’è la questione relativa al contratto: il centrocampista ha un accordo con il Real Madrid fino al 2025 e guadagna la bellezza di 10 milioni di euro all’anno più bonus. Una cifra che la Juventus non si potrebbe minimamente permettere soprattutto perché parliamo di un calciatore di 30 anni. Insomma, si potrebbe sognare ma non più di tanto anche se, come detto, dalla Spagna sono quasi certi dell’offerta bianconera. Che con le cessione di Rabiot, Ramsey e Arthur, potrebbe tra entrate e risparmio sugli ingaggi, arrivare alla cifra richiesta da Florentino Perez.