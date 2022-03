Juventus, infortunio dell’ultim’ora e nuovo stop | Allegri ora trema

Juventus, infortunio dell’ultim’ora per Massimiliano Allegri. Il nuovo stop arriva nel momento più delicato della stagione. Il tecnico ora trema

Non arrivano buone notizie dall’infermeria. Non arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri visto il nuovo stop che ha colpito il difensore che ieri sera era in panchina a Firenze e che invece non ci sarà sicuramente contro lo Spezia nella prossima gara di campionato.

Leonardo Bonucci infatti, secondo quanto riportato da goal.com, ha subito un’elongazione del soleo sinistro contro l’Empoli e verrà rivalutato tra sette giorni. Non ci sarà insomma ed è una perdita importante per il tecnico bianconero in una vera e propria emergenza dietro, anche se De Sciglio, impiegato da centrale nel secondo tempo della semifinale di Coppa Italia, si è comunque comportato in maniera egregia.

Juventus, Bonucci out: in gruppo gli altri

Hanno invece lavorato in gruppo, anche se in maniera parziale, sia Dybala che Bernardeschi. Ma anche Rugani si è rivisto insieme ai compagni. Tutti erano stati annunciati ieri da Massimiliano Allegri, anche se bisogna capire se saranno in grado di scendere in campo nel prossimo impegno di campionato. La situazione infatti rimane delicata e allora verranno prese senza dubbio tutte le precauzioni del caso per cercare di averli al meglio per il 16 marzo, quando all’Allianz si presenterà il Villarreal nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Non si ferma quindi la sfortuna che mette praticamente al muro l’allenatore della Juventus. E meno male che De Sciglio dà garanzie e che Danilo sta realmente crescendo in maniera esponenziale di partita in partita. E non ci va nemmeno di menzionare de Ligt: dall’olandese tutti ci aspettiamo prestazioni come quelle di ieri sera. Sempre.