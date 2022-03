Calciomercato Juventus, sprint per il nuovo regista | Allegri ha già scelto

Calciomercato Juventus, Allegri vuole un regista e avrebbe già il nome ideale per il centrocampo: ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Juventus, Allegri ha già in mente il nome ideale da mettere in mediana. Il giocatore che in questo momento manca al centrocampo dei bianconeri, stiamo parlando del vero regista. E per giugno continua a filtrare l’interesse per un nome sopra tutti, quello di De Jong del Barcellona, ex stella prodigio dell’Ajax proprio come De Ligt.

Il nome in mediana rappresenterebbe una certezza per il presente ma soprattutto per il futuro e la buona notizia è che il Barcellona non lo reputa, affatto, incedibile.

Calciomercato Juventus, De Jong si può fare ma solo con una cessione immediata

De jong è quindi operazione praticabile nell’immediato, cioè nel mercato di giugno ma in cambio di soldi. Proprio così, il Barca intende monetizzare fin da subito. Come sappiamo il club, visti i tanti problemi finanziari, avrebbe necessità di avere soldi senza trattative dilazionate nel tempo. Monetizzando nell’immediato.

La Juventus, invece, metterebbe sul piatto un’offerta dilazionata, cosa che in questo momento il club catalano vorrebbe evitare a tutti i costi. La società è però molto interessata e rimane salda sul giocatore, ed è in pole rispetto alle altre squadre che hanno mosso interesse. Come ha parlato Dario Pellegrini a Juventibus, la società bianconera in questo momento risulta in pole ma per far sì che l’operazione diventi reali bisognerà, necessariamente, arrivare ad una cifra importante e subito e quindi evitando qualsiasi trattativa dilazionata nel tempo.