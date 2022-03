Calciomercato, Juventus-Dybala: slitta l’incontro con Antun | La nuova data

Calciomercato Juventus, l’incontro con Dybala al momento slitta. Ecco quale potrebbe essere la nuova data per decidere il futuro

Fino al momento si è parlato di un possibile incontro alla fine di febbraio – già andato via – o nei primi giorni di marzo. Ma così al momento non sarebbe, almeno stando alle informazioni del giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, che lo ha svelato durante la trasmissione Juventibus.

“Non ci sono incontri in programma con il suo entourage. Ci si potrebbe aggiornare dopo la partita contro il Villarreal” ha detto. Una situazione sicuramente non tranquilla che getta senza dubbio ulteriori ombre sul futuro dell’attaccante argentino, che dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in questa settimana, ed essere così pronto al ritorno di Champions League contro la formazione spagnola. Ma oltre il campo, in questo caso, tiene sicuramente banco e non poco la questione relativa al rinnovo.

Calciomercato Juventus, nessun incontro con Dybala

Insomma, non ci sono appuntamenti al momento, e non ci sono date certe. Per quello che ad un certo momento sembrava solamente un rinnovo da formalizzare, e che adesso è diventato uno di quelli più difficili che la Juventus dovrebbe riuscire a piazzare nelle prossime settimane. Dal futuro di Dybala, senza dubbio, dipendono anche le scelte di mercato della prossima stagione, senza dimenticare purtroppo che una partenza sarebbe a parametro zero. Una doppia beffa.

Ovviamente i tifosi della Juventus sperano che si possa trovare un accordo, ma anche ieri sera Pavel Nedved, il vicepresidente bianconero prima della partita contro la Fiorentina, ha fatto capire che la situazione è tutt’altro che di semplice lettura. Sono stati messi dei paletti e la società ha tutta l’intenzione di farli rispettare. Senza deroghe per nessuno.