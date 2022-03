Calciomercato Juventus, alleato a sorpresa | “Addio” De Ligt

Calciomercato Juventus, una mossa che a questo punto cambierebbe le carte in tavola, ecco cosa può succedere in difesa.

Calciomercato Juventus, una mossa definitiva che potrebbe cambiare le carte in tavola per la difesa. Koundé del Siviglia potrebbe diventare l’obiettivo del Barcellona in difesa. Il giocatore piace ai blaugrana che in caso di acquisto lascerebbero dunque perdere la pista De Ligt.

Proprio De Ligt era, fino a qualche settimana fa, l’obiettivo principale dei blaugrana in difesa. Ma adesso la situazione potrebbe radicalmente cambiare. Se infatti il Barcellona facesse leva sull’interesse per Koundé, come scrivono i colleghi spagnoli di ‘sport.es’, allora a quel punto la pista che porta all’olandese verrà abbandonata.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole Koundé | Alternativa a De Ligt

Il Barcellona è in questo momento fissa sull’obiettivo del Siviglia, il francese che sta facendo la differenza nella squadra di Monchi. Si parla addirittura di una contropartita tecnica pur di convincere il Siviglia a cedere il difensore francese. Infatti il Barcellona offrirebbe il cartellino di Dest più soldi.

In caso di assalto in estate al difensore del Siviglia, a questo punto, il Barcellona lascerebbe perdere l’altra pista De Ligt. Il centrale che i bianconeri dovranno tenere a tutti i costi anche perché il giocatore sta bene a Torino ed è diventato uno dei pilastri della difesa di Allegri.