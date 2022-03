Juventus, Adani non ci sta: “Obiettivo scudetto” | Altra bordata ad Allegri

Juventus, Adani è convinto. L’obiettivo della squadra di Allegri può essere solo uno, cosa ha detto l’ex Inter a proposito dei bianconeri.

Juventus, Lele Adani già molto famoso per la lite con Allegri andata in onda quando l’allora conduttore di Sky aveva “accusato” il mister di non giocare bene. Da allora, Adani, nonostante il fanatismo generale del mondo del pallone, non è certo simpaticissimo al popolo bianconero. L’ultima “boardata” riguarda proprio gli obiettivi della Juventus e di Allegri.

Adani infatti ha nuovamente criticato il gioco di Allegri ma secondo l’ex giocatore dell’Inter, la Juventus è comunque lanciata per lo scudetto, nonostante l’attuale posizionamento in classifica e nonostante la distanza che la separa dalle avversarie.

Adani è sicuro: “La Juventus deve puntare allo scudetto”

Il motivo per crederci, stando ad Adani, è anche e soprattutto dovuto all’acquisto del bomber serbo Dusan Vlahovic, che è già stato in grado di fare la differenza fin da subito. Ecco le sue parole riportate a ‘La Gazzetta dello Sport’, Adani è convinto: “Come ho sempre detto dall’arrivo di Vlahovic, la Juve per forza e profondità della rosa non può, ma deve puntare allo scudetto”.

Stando quindi ad Adani l’obiettivo scudetto è imprescindibile per Allegri, e poi la “stoccata” al gioco di Allegri:

“La Juve ha il decimo attacco della Serie A: può puntare comunque allo scudetto con il materiale che ha, ma solo se migliora nella filosofia di calcio”.