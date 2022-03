Calciomercato Juventus, arriva Donnarumma | L’indizio che svela tutto

Calciomercato Juventus, l’estremo difensore del Psg non è contento del dualismo con Navas e potrebbe decidere di cambiare aria.

Gianluigi Donnarumma è inevitabilmente un grande rimpianto in casa Juventus. L’ex portiere del Milan rappresentava un obiettivo concreto la scorsa estate, quando si è liberato a zero dalla società rossonera. Da Torino però hanno forse tergiversato troppo, probabilmente per una questione d’ingaggio e alla fine l’estremo difensore della nazionale ha preferito “emigrare” a Parigi, persuaso dalle sirene di Leonardo.

La Signora resta comunque sempre affascinata da Donnarumma ed è al momento una di quelle squadre che monitorano con attenzione la situazione del calciatore. Tutta in evoluzione, a quanto pare. Il portiere originario di Castellammare di Stabia non è completamente felice nella capitale francese. Non si è pentito di aver scelto il Psg, ma non si aspettava questo continuo dualismo con Keylor Navas. Mauricio Pochettino li alterna ormai da mesi e Donnarumma non riesce a trovare la giusta continuità. Non gli piace stare in panchina e lo ha fatto capire più volte nelle interviste rilasciate alla stampa italiana.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker Donnarumma più vicino a Torino

Premiato lo scorso dicembre come miglior portiere del 2021 grazie alle prodezze dell’Europeo, Donnarumma sta facendo delle valutazioni. E non è escluso che possa decidere di chiudere in anticipo la sua esperienza francese se dovesse arrivare una proposta importante. In caso di addio al Psg, la destinazione più più probabile è Torino. A confermarlo sono gli stessi bookmaker di Sisal: stando alle loro quote infatti, il passaggio del giocatore in bianconero è sceso in queste ore da 16.00 a 12.00.

Più alte, invece, le quote relative ad un eventuale trasferimento al Barcellona, l’altro club che è fortemente interessato all’azzurro: sono passate da 20.00 a 25.00. Indizi che fanno riflettere, insomma. E sperare.