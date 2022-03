Calciomercato Juventus, rinforzo in corsia | Doppio scontro con il Napoli

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Alex Sandro: doppio terreno di scontro con il Napoli. Renan Lodi ma non solo: le ultime.

Dopo aver rinforzato l’attacco con Dusan Vlahovic e aver rimpinguato la mediana con l’acquisto di Denis Zakaria, in casa Juventus sono in corso ulteriori valutazioni per provare a migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Oltre all’acquisto di un centrocampista top – in questo senso, occhio alle candidature dei vari Pogba e Milinkovic Savic – si tasta il terreno alla ricerca di un sostituto di Dybala – Raspadori o Zaniolo – e soprattutto di un terzino sinistro in grado di raccogliere l’eredità di Alex Sandro, sempre più vicino ad un addio. Il laterale ex Porto, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2023, è considerato ormai un potenziale esubero e, siccome il suo acquisto è stato ammortizzato a bilancio, potrebbe partire a fronte di pochi milioni di euro. Detto questo, Cherubini e tutto lo scout della “Vecchia Signora” stanno cominciando a tastare il terreno, alla ricerca dell’eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Alex Sandro | Super sfida con il Napoli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, uno dei preferiti del management bianconero è Renan Lodi che, però, l’Atletico Madrid non sarebbe disposto a cedere di buon grado. L’ex Atletico Paranaense gode della stima del “Cholo” Simeone, e non sarà facile bussare alla porta dei Colchoneros, con i quali, intanto, si dovrà discutere della questione legata al riscatto di Alvaro Morata. Ecco perché la Juventus sta perlustrando strade alternative, una delle quali porterebbe ad Emerson Palmieri, già accostato a club italiani le scorse sessioni di calciomercato. L’italo brasiliano – attualmente in prestito al Lione, ma legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2024 – intriga non poco anche il Napoli, con i partenopei che, dal canto loro, vigilano anche su Olivera del Getafe, poliedrico esterno in forza al Getafe, in grado dii giostrare sia come esterno alto in un centrocampo a 5, sia come terzino basso di una difesa a 4. Anche “Madama” avrebbe sondato esplorativamente la situazione, in quella che potrebbe configurarsi come un vero e proprio duello di mercato.