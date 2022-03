Juventus, Dybala e quei “tentennamenti” | Bordata social di Bargiggia

La Juventus si trova in una fase della stagione davvero delicata, tra risultati da conquistare sul campo e il calciomercato a tenere banco.

Allegri e i suoi uomini stanno cercando di raggiungere importanti traguardi sportivi in questo 2022, nel quale si stanno collezionando tanti risultati positivi anche grazie all’innesto di Vlahovic in attacco che ha dato più “peso” ai bianconeri. La classifica di serie A vede la Juve in lizza per il quarto posto e all’inseguimento di chi sta davanti.

Ma non bisogna dimenticare che Dybala e compagni sono impegnati anche in Coppa Italia e in Champions League. I prossimi mesi però saranno importanti anche per capire le dinamiche di mercato della formazione bianconera. Dinamiche che saranno inevitabilmente condizionate dalle trattative dei rinnovi di contratto dei cinque elementi della rosa che sono in scadenza di contratto.

Juventus, Bargiggia sicuro: “Il contratto di Dybala non va rinnovato”

Tra i calciatori in questione c’è anche Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero rimarrà o meno a Torino anche per le prossime stagioni? Domanda alla quale è impossibile dare una risposta, può farlo il solo diretto interessato. I tifosi sono in ansia. Dybala sta saltando diverse partite in questa stagione a causa di problemi fisici e non ci sarà nemmeno contro lo Spezia come ha annunciato lo stesso Allegri in conferenza stampa.

Da sempre sostengo che @PauDybala_JR non va rinnovato! Anche perché, a bilancio, è stato ampiamente ammortizzato il suo costo. Incomprensibili i tentennamenti della @juventusfc … https://t.co/ZMWv5MXPzP — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 5, 2022

L’assenza della “Joya” ha scatenato tanti commenti sui social tra cui quello del giornalista Paolo Bargiggia. Che riguardo il possibile rinnovo del contratto di Dybala non sembra avere dubbio: “Da sempre sostengo che non va rinnovato! Anche perché, a bilancio, è stato ampiamente ammortizzato il suo costo. Incomprensibili i tentennamenti della Juventus” ha scritto su Twitter.