Calciomercato Juventus, Dybala “tradito” | Scelto il prossimo numero 10

Calciomercato Juventus, sarebbe già stata individuata l’alternativa a Paulo Dybala: colpo in Serie A. Gli ultimi dettagli.

Quando Allegri, in occasione della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro lo Spezia, ha annunciato il nuovo problema fisico accorso a Dybala, la maggior parte della tifoseria bianconera ha storto il naso. Già, perché la Joya ha saltato non solo l’andata del match contro il Villarreal, ma anche la gara con la Fiorentina, veri e propri spartiacque, fermandosi complessivamente sei volte dall’inizio della stagione.

Numeri che emblematizzano al meglio quanto l’attaccante argentino sia mancato alla sua “Signora”, e che si ripercuoteranno, volente o nolente, in sede di contrattazione. Il rinnovo tarda ad arrivare, anche perché la Juventus non è più intenzionata a mettere sul piatto quelle cifre con cui aveva fondamentalmente trovato un accordo di massima con l’entourage dell’ex Palermo: non più 10 milioni di euro annui, ma neanche 7 milioni di parte fissa più bonus, come riferito da Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese, il management bianconero avrebbe già cominciato a tastare il terreno in vista di un eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, parte il dopo Dybala: Raspadori nel mirino

Nella gerarchia degli apprezzamenti di Cherubini & company, il profilo di Giacomo Raspadori – andato in goal nell’ultima di campionato contro il Venezia – sta scalando posizioni. Duttile, dinamico, tecnico e frizzante, il gioiello di Dionisi, che i neroverdi valutano almeno 30-35 milioni di euro, piace e non poco in quel di Torino. Al momento una trattativa non è ancora cominciata, ma i margini per imbastirla ci sono tutti. Sullo sfondo resta sempre Nicolò Zaniolo, anche se un nodo cruciale sarà rappresentato dall’esito dei colloqui tra la Roma e l’entourage del calciatore: in caso dii fumata nera, la Juve potrebbe affondare il colpo.