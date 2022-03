Calciomercato Juventus, la resa dei conti | Agente allo stadio

Calciomercato Juventus, è arrivato il momento decisivo: atteso il faccia a faccia. L’agente è stato all’Allianz Stadium.

La Juventus, contro lo Spezia, ha conquistato tre punti preziosissimi per consolidare il quarto posto e provare a mettere ulteriore pressione alle prime della classe. Il management bianconero, dal canto suo, deve affrontare altre sfide dietro la scrivania; in primis, provare a risolvere una volta per tutte la grana rinnovi.

Ora o mai più. Dopo un periodo di attesa per certi versi spasmodico, Cherubini & company si siederanno ad un tavolo comune con Jorge Antun, agente (finalmente riconosciuto dalla FIFA) di Paulo Dybala, per provare a capire i margini del rinnovo del contratto del numero 10, in scadenza nel 2022. Alla luce delle precarie condizioni fisiche, l’attuale vice-capitano della “Vecchia Signora” non sembra rivestire più quel ruolo di faro centrale del nuovo progetto, al punto che la dirigenza sta vagliando una proposta al ribasso da sottoporre all’entourage del calciatore, per il quale le sirene di Inter e Barcellona continuano a suonare, sebbene non si siano concretizzate ancora in offerte reali.

Calciomercato, rinnovo Dybala: Antun ha visto Juventus-Spezia

Come riferito da Giacomo Scutiero, Antun era all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Spezia. Indizio? Sicuramente il segnale che si è ormai giunti al punto di non ritorno: il faccia a faccia è ormai sempre più vicino, e già nelle prossime ore potrebbero iniziare i colloqui per sciogliere questo nodo che si sta trascinando ormai da anni. Dybala mette in cima alla lista delle sue preferenze la Juventus, continua a farlo nonostante le vicissitudini degli ultimi tempi; dal canto suo, la dirigenza vorrebbe uno “sforzo” del calciatore, a cui proporrebbe un’offerta sensibilmente più bassa rispetto a quella per la quale ad ottobre, si era arrivati ad una stretta di mano. Partita apertissima: non sono esclusi clamorosi colpi di scena.