Calciomercato, ecco il “Vlahovic 2.0” | Juventus in agguato

Calciomercato, la Juventus in agguato anche se le disponibilità economiche non sono tante: ma Cherubini crede nell’affare e ci proverà

Ha sempre stuzzicato l’attenzione della società bianconera il suo profilo. E adesso, con un contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione, sembra anche poter essere arrivato il momento di un addio alla fine della stagione, soprattutto se la società non riuscisse a blindarlo. E gli occhi dei grande club d’Europa già ci sono.

Parliamo del centrocampista serbo della Lazio Milinkovic-Savic, che così come spiegato da Il Tempo in edicola questa mattina, è a un bivio. Rinnovare oppure andare via alla fine della stagione, salutando la compagnia dopo sette stagioni, all’età di 27 anni, e con alle spalle fino al momento 283 partite e 55 gol con la maglia della Lazio. Insomma Il Sergente dovrà decidere cosa fare da grande e le sirene sono già partite. I fari sono accesi da un poco di tempo e alla corsa, oltre al Manchester United e il Psg si potrebbe unire anche Cherubini. Milinkovic praticamente in questo momento si trova nella stessa situazione di Vlahovic, compagno di nazionale. Sappiamo tutti poi com’è andata a finire.

Calciomercato, per Milinkovic servono 80 milioni

La quotazione che Lotito ha dato al proprio centrocampista è di 100 milioni di euro. Una cifra enorme che in questo momento nessuna squadra si potrebbe permettere. E poi la sensazione è che a 80 milioni si potrebbe anche chiudere. Come detto ci sarebbe lo United in agguato – anche per via di un possibile addio di Pogba – e il Psg, con Leonardo che lo segue da tempo e che è un grande estimatore del calciatore. E la Juve?

La Juve potrebbe tentare l’affondo senza grandi disponibilità economiche offrendo contropartite tecniche che però Lotito non gradisce: lui, Milinkovic, lo vorrebbe cedere nel caso e a malincuore anche, a peso d’oro. Scelta in linea con quelle che sono state sempre le idee del massimo dirigente della Lazio. Vedremo.