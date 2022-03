Calciomercato Juventus, si fionda il Newcastle: “scippo” gratis

Calciomercato Juventus, gli sceicchi del fondo Pif fanno sul serio e in estate vogliono mettere le mani su un top player in scadenza.

Gli sceicchi del fondo saudita Pif che hanno da poco rilevato il Newcastle non vedono l’ora di riaprire il portafogli. Gli oltre cento milioni investiti nell’ultimo mercato – nessuno in Europa ha speso quanto loro a gennaio – sono pronti a fare sul serio e la sensazione è che la prossima campagna acquisti, in estate, sarà ancora più faraonica.

L’obiettivo, in vista del prossimo anno, è consegnare al giovane allenatore Eddie Howe una squadra che sia già in grado di lottare per l’Europa. Non sarà facile perché i giocatori di spessore, quelli che fanno la differenza, non si convincono esclusivamente con i soldi. Alla base serve anche un progetto vincente, un po’ come quello che mise in piedi oltre un decennio fa il Manchester City, che in poco tempo passò dalla lotta per la salvezza a quella per il titolo. Qualche nome importante, tuttavia, sta iniziando a circolare e la dirigenza dei Magpies ha dovuto far fronte anche a qualche rifiuto eclatante.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Newcastle “in fila” per Rudiger

Dall’Inghilterra (ne ha parlato nelle ultime ore il Telegraph) riportano, ad esempio, che c’è anche il Newcastle tra le squadre che stanno cercando di convincere Antonio Rudiger, difensore del Chelsea in scadenza di contratto. A Stamford Bridge l’ex romanista – arrivato a Londra nel 2017 dalla Capitale per oltre trenta milioni di euro – si è imposto come uno dei migliori centrali d’Europa e il suo contributo è stato determinante per un club che negli ultimi mesi ha vinto tutto quello che c’era da vincere sia a livello continentale che mondiale.

Newcastle to enter race to sign Chelsea’s Antonio Rudiger on free transfer / @mcgrathmike reports https://t.co/d97JKac9eO — Telegraph Football (@TeleFootball) March 8, 2022

Sul tedesco aveva fatto in passato un pensierino anche la Juventus, ma la concorrenza è enorme: oltre ai club di Premier League, continuano a seguirlo con grande interesse anche Real Madrid e Psg. Che da oggi dovranno competere anche con i milioni del Newcastle.