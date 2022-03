Il calciomercato della Juventus rischia di essere fortemente condizionato da quello che potrebbe accadere nel corso delle prossime settimane.

Si guarda ovviamente già all’estate e alle mosse da effettuare per rendere la squadra di Allegri sempre più forte e competitiva sia in Italia che in Europa. Tuttavia non bisogna dimenticare che ci sono cinque calciatori che sono in scadenza il prossimo 30 giugno e per i quali va cercato al più presto un accordo. Perché la volontà del club pare essere quella di trattenerli.

Vicino pare essere l’accordo con Cuadrado, anche Perin e De Sciglio alla fine dovrebbero prolungare la loro esperienza torinese. Più delicata la questione rinnovo potrebbe essere per Bernardeschi, così come per uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, vale a dire Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, la volontà di Dybala sarà decisiva

Sono tante le voci che si rincorrono sul futuro della “Joya”. Alla fine dello scorso anno l’accordo con la Juventus sembrava essere una formalità, ma poi le cose sono cambiate. L’offerta della dirigenza pare essere ancora lontana dalle richieste del giocatore e si vive una fase di stallo. Durante la diretta Twitch di “Juventibus” ovviamente il rinnovo di Dybala è stato tra gli argomenti di discussione. Il giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende di casa bianconera, ha rivelato che al numero dieci sarà proposto un contratto con le stesse cifre attuali, vale a dire 7,3 milioni più bonus. Una somma che alla fine potrebbe convincere l’argentino a rimanere, visto che questa sarebbe la sua volontà, così come sottolineato da Antonio Barillà de “La Stampa”. In ogni caso una svolta sul fronte Dybala è attesa nelle prossime settimane, con tanti club (tra cui l’Inter) che rimangono alla finestra.