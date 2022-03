Calciomercato Juventus, Guardiola lo soffia ad Allegri: blitz con l’agente

Calciomercato Juventus, il forte centrocampista in passato era stato cercato anche dai bianconeri. Ecco la mossa del City.

Ancora quattro mesi nelle Midlands. Poi, per lui, comincerà una nuova avventura, un nuovo capitolo della sua carriera tutto da scrivere. Sicuramente con un club più ambizioso, una squadra che possa esaltarne le qualità e consentirgli di lottare per obiettivi più importanti. Potrebbe restare in Inghilterra, ma sembrano fare sul serio anche dalla Spagna.

Youri Tielemans si appresta a salutare Leicester dopo tre anni e mezzo. Il centrocampista della nazionale belga, arrivato dal Monaco nell’inverno 2019, in maglia Foxes si è consacrato come uno dei migliori nel suo ruolo, diventando il faro del centrocampo di Brendan Rodgers. Il suo nome resterà in ogni caso impresso nella storia del club per via del gol che lo scorso maggio consentì al Leicester di mettere in bacheca la sua prima FA Cup grazie al successo sul Chelsea nella finalissima di Wembley. Il contratto di Tielemans scadrà nell’estate del 2023, ma con la dirigenza è stato chiaro: non è disposto a rinnovare, anzi avrebbe chiesto di essere ceduto già nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, Tielemans potrebbe restare in Premier League

La Juventus in passato l’ha cercato. I bianconeri avevano effettuato un sondaggio la scorsa estate, ma il Leicester non era assolutamente disposto a privarsi del giocatore. Da allora la Signora ha mollato un po’ la presa su Tielemans, soprattutto dopo aver subodorato che il belga preferirebbe restare in Premier. O al massimo trasferirsi in Spagna alla corte di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano lo considera perfetto per raccogliere l’eredità di uno tra Kroos, Casemiro e Modric, che non potranno continuare a giocare in eterno.

Su di lui ci sono pure Arsenal e Manchester United, ma il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di milioni. Come riporta il portale francese footmercato.net, per l’allenatore catalano rappresenta la prima scelta per il centrocampo e il club sarebbe già in contatto con l’entourage del calciatore.