Calciomercato, Juve-Zaniolo: effetto immediato | Ingaggio top

Calciomercato, Juventus-Zaniolo: l’effetto è immediato. Ingaggio top per il calciatore per cercare di convincerlo. L’offerta è pronta sul tavolo

Ieri vi abbiamo raccontato con gli agenti di Nicolò Zaniolo nell’ultimo mese hanno avuto dei contatti con la Juventus con l’assenso della Roma. La società bianconera proverà a prendere l’attaccante giallorosso alla fine della stagione, mettendo sul piatto almeno 40 milioni di euro secondo le indiscrezioni delle ultime settimane.

Ma, a quanto sembra, Tiago Pinto, general manager dei capitolini, non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Anzi i Friedkin – spinti anche dalla volontà di José Mourinho – avrebbero rotto gli indugi dando carta bianca, o quasi, al dirigente di sedersi a tavolino e di formulare un’offerta decisamente importante per il rinnovo del contratto che scade nel 2024. Un prolungamento ovviamente con un ritocco importante verso l’alto della parte economica.

Calciomercato, l’offerta della Roma

Secondo quanto riportato da Leggo questa mattina, l’offerta di rinnovo dovrebbe essere intorno ai 4,5 milioni di euro all’anno più bonus. Quasi il doppio dei 2,5 che al momento Zaniolo prende per giocare con la casacca giallorossa addosso. Un cambio di passo importante che potrebbe, però, anche non bastare secondo il quotidiano gratuito. Tutto dipenderà insomma dalla volontà del giocatore di cambiare aria alla fine dell’anno. Con la Juve che rimane quindi alla finestra per capire l’evolversi della situazione in un momento così delicato.

La pressione è evidente che sta aumentando e questa svolta nelle operazioni che riguardano la Roma – che inizialmente sembrava volesse rimandare alla fine della stagione queste trattative – è un segnale importante. I giallorossi hanno realmente paura di poter perdere un elemento determinante come Nicolò. E allora meglio affrettare i tempi. Bisogna capire ovviamente se l’operazione riuscirà ad andare in porto.