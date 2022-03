Calciomercato Juventus, “schiaffo” Milan | Rivelazione della Serie A nel mirino

Calciomercato Juventus, i rossoneri avrebbero una corsia preferenziale per arrivare al trequartista che piace anche ai bianconeri.

Il match di sabato sarà un modo per vederlo all’opera da vicino. Studiarlo meglio, valutarne in maniera approfondita sia pregi che difetti. Tra le rivelazioni di questa Serie A il suo è sicuramente tra i nomi più appetibili. In realtà lo era già dallo scorso anno, quando si era preso la scena in cadetteria, contribuendo a suon di gol e prestazioni alla promozione della sua squadra. Prima, però, serviva capire come se la sarebbe cavata al piano di sopra.

E Nedim Bajrami non ha mai dato l’impressione di soffrire il salto di categoria, trascinando l’Empoli in una prima parte di stagione che è andata oltre ogni rosea aspettativa. Si è imposto partita dopo partita, fino a quando il suo allenatore Aurelio Andreazzoli non ha più potuto fare a meno di lui, facendolo diventare un titolare fisso. Il trequartista classe ’99 nato in svizzera ma di origine albanese ultimamente è un po’ calato, risentendo forse del periodo non propriamente positivo che sta attraversando la formazione toscana. Che è andata incontro ad un rilassamento fisiologico dopo essersi messa in tasca la salvezza già in autunno grazie ad uno strepitoso girone d’andata.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Bajrami

Bajrami stuzzica la fantasia di diverse big del campionato italiano, tra cui la Juventus. Per i bianconeri sarebbe un colpo interessante e soprattutto low cost, visto che le pretese del presidente dell’Empoli Corsi sono alla portata della Vecchia Signora. Ma, come riporta oggi Tuttosport, sull’albanese si è buttato a capofitto anche il Milan, che sabato ospiterà proprio la squadra di Andreazzoli a San Siro.

Secondo il quotidiano torinese, i rossoneri avrebbero una corsia preferenziale per via degli ottimi rapporti che intercorrono con l’Empoli. Come dimostrano, d’altronde, i recenti trasferimenti di Bennacer e Krunic, entrambi migrati dalla Toscana a Milanello.