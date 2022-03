Juventus, un fedelissimo di Simeone nel mirino: doppio ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, un fedelissimo di Simeone nel mirino di Cherubini: doppio ritorno di fiamma. Ecco gli obiettivi per il centrocampo

Lì in mezzo al campo la Juventus dovrà intervenire anche in maniera pesante alla fine della stagione per cercare di dare nuova linfa a un reparto che probabilmente verrà stravolto dagli addii che ci saranno. Allegri vuole innesti, giustamente anche, e Cherubini cecherà di accontentarlo in tutti i modi anche perché lo stesso pensiero è condiviso dalla società.

Insomma, si cominciano a delineare i possibili obiettivi con la sensazione che qualche colpo importante possa andare a segno. TuttoSport inoltre questa mattina svela quali sarebbero gli elementi entrati nel mirino della Vecchia Signora. Due ritorni di fiamma praticamente visto che già tempo addietro per loro era stato fatto un sondaggio. Poi le cose sono andate verso un’altra direzione.

Juventus, ecco i nomi per giugno

Sono Renato Sanches (del quale vi abbiamo parlato anche ieri) e Thomas Partey i due elementi che Cherubini avrebbe inserito nel proprio taccuino per rinforzare il centrocampo. Il primo – contratto in scadenza nel 2023 – sembra quello più facile da raggiungere anche per via di un contratto non troppo lungo che scade il prossimo anno. Il secondo, ex fedelissimo di Simeone all’Atletico passato all’Arsenal, ha una valutazione di 40 milioni di euro e un accordo assai lungo con i Gunners che scade nel 2025. In poche parole strapparlo ad Arteta non sarà facile.

E poi c’è anche la carta d’identità che potrebbe spingere la Juventus a puntare decisamente sul portoghese, più giovane e che ha ancora margini importanti di crescita. Allegri lo vedrebbe bene nella sua squadra e la società ci aveva fatto un pensiero prima che lo stesso andasse al Bayern Monaco lasciando il Portogallo. Due obiettivi importanti quindi, con la sensazione che uno potrebbe davvero arrivare in Italia.