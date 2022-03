Calciomercato Juventus, blitz con gli agenti: un ex Serie A nel mirino

Calciomercato Juventus, segnali d’intesa per il giocatore, adesso si può chiudere entro l’estate, così da avere l’erede designato.

Calciomercato Juventus, il solo Alex Sandro non dà più fiducia. La necessità di riavere un uomo decisivo in difesa è la priorità, attualmente, della dirigenza così come di Allegri. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ si segnalano continui pressing della società nei confronti di un profilo in arrivo dall’estero e in uscita dal Chelsea.

Stando alle indiscrezioni, infatti, tutti i segnali portano verso Marcos Alonso. Il laterale spagnolo è una possibile opportunità. Classe 1990 in uscita dal Chelsea, lo spagnolo potrebbe ritornare in Italia, in Serie A, e proprio la Juventus potrebbe essere la squadra ideale per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, filtra l’ottimismo per Alonso | Contatti continui

La dirigenza potrebbe quindi regalare un profilo internazionale davvero importante. Si tratta infatti di un colpo assicurato capace di fare la differenza anche in competizioni internazionali come, appunto, la Champions League. Inizialmente, sempre dalla casa blues, si era palesato un interesse per Emerson Palmieri, ma quest’ultimo, convince di meno di un tempo.

Alonso è quindi un profilo più che apprezzato in casa bianconera e la sua candidatura adesso può diventare, davvero, seria, nonostante l’età, di certo, non più giovanissima. Alonso è un classe 1990 ma è ancora capace di fare differenza sia a livello nazionale ma soprattutto di aiutare a fare quel salto in più a livello internazionale.