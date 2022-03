Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala e colpo Rudiger: Nedved vuota il sacco

Calciomercato Juventus, le parole di Pavel Nedved poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Villarreal.

Partita da capogiro per la Juventus, che contro il Villarreal si gioca l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Poco prima del fischio d’inizio della gara, Pavel Nedved ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Amazon Prime Video, nella quale ha toccato vari argomenti, tra cui lo spinoso caso Dybala.

Ecco le parole del vice presidente bianconero:

DYBALA – “Non abbiamo rimandato soltanto il suo rinnovo, ma quelli di tutto. Parlando con i calciatori, hanno deciso di pensare soltanto al campo, accettando la nostra richiesta. Continuiamo su questa strada, ma ovviamente parleremo al momento giusto. La Juventus non ha paura di niente: ci sarà sempre. Ora di concentriamo sul campo.”

RUDIGER – “Le voci su di lui le ho sentite, ma è un giocatore del Chelsea: ora è tempo di pensare al Villarreal.”

Ci sarà tempo per il mercato: la priorità della Juventus, adesso, non può non essere il Villarreal, in quella che si configura come la partita più importante della stagione. Un classico dentro-fuori, un appuntamento al quale Vlahovic e compagni vogliono rispondere presente, dando seguito all’importante striscia di risultati utili consecutivi in campionato.