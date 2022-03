Calciomercato Juventus, rischio rescissione | Contromossa immediata: 60 milioni

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe drasticamente scivolare in una “rescissione”: cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, la situazione di Asensio in casa madridista non è – di certo – delle più serene. Il giocatore oltre a non essere più considerato un titolare inamovibile, adesso, potrebbe essere ceduto ma la richiesta della dirigenza blaugrana è troppo alta per permettere alle altre squadre di acquistare l’esterno spagnolo, si parla di una cifra intorno ai 60 milioni.

Per caratteristiche tecniche, Asensio rappresenterebbe una pedina importante per i bianconeri. Un giocatore capace di fare la differenza sia in campionato ma soprattuto in ambito internazionale. In certi sensi, un esterno completo con la predisposizione offensiva ideale per essere di supporto alle punte. Pertanto nei piani del futuro, cioè della prossima stagione, lo spagnolo potrebbe fare al caso di Allegri.

Calciomercato Juventus, proposta troppo alta per Asensio | Il giocatore valuta la “rescissione”

Stando infatti all’indiscrezione de ‘El Nacional’, la richiesta eccessiva per Asensio vincolerebbe tutti i club esteri ad interessarsi al giocatore. Dal valore di mercato di 40 milioni, il Real, per cedere l’esterno spagnolo ne chiede almeno 60, troppi. Pertanto non è da escludersi la remota ipotesi, voluta dallo stesso giocatore, di una – possibile – rescissione nel caso non si abbassasse il prezzo del suo cartellino.

Ora come ora una situazione davvero spinosa e impraticabile se l’offerta dovesse rimanere quella richiesta dalla dirigenza del Real Madrid. Ma in caso di sconti la Juventus potrebbe essere seriamente interessata al profilo in discussione. Lo stesso Asensio aprirebbe volentieri alla cessione e all’esperienza nel campionato italiano.