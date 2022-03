Juventus-Villarreal, doppia assenza per Allegri: UFFICIALE, ecco i convocati

Juventus-Villarreal, questa sera i bianconeri si giocheranno il match decisivo per il passaggio ai quarti: ecco i convocati ufficiali.

Juventus-Villarreal, una partita cruciale della stagione. Questa sera Allegri e la sua Juventus si giocheranno molto per il proseguo dell’attuale situazione dei bianconeri, una partita decisiva, che come ha detto lo stesso Allegri sarà come disputare una finale.

Ecco, quindi, tutti i convocati della sfida di questa sera all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Villareal, Allegri recupera Chiellini e Dybala | Alex Sandro e Bonucci out

Recupero importante è certamente quello di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero questa sera sarà a disposizione, così come il capitano Giorgio Chiellini, entrambi rientrati dagli infortuni.

Caso diverso continua a rimanere quello di Alex Sandro e Bonucci che questa sera saranno, nuovamente, indisponibili nonostante il loro rientro sia imminente. Lo stesso Allegri ieri, in conferenza stampa, ha parlato di Bonucci e della volontà di non rischiarlo in questo momento. Non è da escludersi che il centrale italiano sarà presente nella prossima sfida di campionato.