Calciomercato Juventus, fumata nera | Cherubini non crede ai suoi occhi

Calciomercato Juventus, dietrofront a sorpresa: Cherubini ha adesso campo libero per provare ad affondare il colpo.

Uno dei reparti che la Juventus monitora con estrema attenzione per la prossima sessione estiva di calciomercato è sicuramente la difesa, e non potrebbe essere altrimenti, visto che le condizioni di Bonucci e Chiellini hanno destato particolari preoccupazioni in una stagione nella quale – un pò a sorpresa – Daniele Rugani è riuscito ad imporsi con una certa regolarità, sfruttando la fiducia in lui riposta da Max Allegri.

L’intenzione dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di affiancare a De Ligt – che continua a far gola al Barcellona, mentre il Chelsea, alla luce delle note vicissitudini finanziare, deve almeno per il momento accantonare la suggestione “olandese” – un profilo d’esperienza. magari a basso costo di cartellino. Sondato Romagnoli, destinato però ad indossare la maglia della Lazio, un nome che stuzzica particolarmente dalle parti di Torino è quello di Antonio Rudiger, sempre più vicino a ratificare il mancato accordo con i Blues per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, il Bayern si tira fuori per Rudiger: occasione irripetibile per i bianconeri

Il tedesco, autore di un’altra stagione esaltante con i Campioni d’Europa uscenti, è stato accostato a diversi top club, tra cui il Real Madrid, che dopo gli addii di Varane e Sergio Ramos, ha bisogno di un tassello che funga da baluardo del pacchetto arretrato. L’ex Roma, però, è stato accostato anche al Bayern Monaco: tuttavia, come evidenziato dalla BILD, i bavaresi starebbero seguendo altri profili, e non avrebbero avuto alcun tipo di contatto con l’entourage di Rudiger, che a questo punto potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di sposare la “causa” Juventus, nel caso in cui “Madama” dovesse rompere gli indugi ed affondare il colpo. Situazione in divenire e che potrebbe regalare interessanti colpi di scena da un momento all’altro.