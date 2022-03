Juventus-Villarreal streaming | Come vedere il match in diretta tv e sul web

Juventus-Villarreal, streaming e dove vederla in diretta e sul web. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Dopo il pareggio maturato all’andata, i novanta minuti di questa sera decideranno chi riuscirà ad approdare ai quarti di finale di Champions League. Si gioca alle ore 21. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Villarreal non sarà dunque visibile in chiaro. Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Allegri per questa partita recupera Dybala e Chiellini. Difficile pensare però che entrambi possano scendere in campo dal 1′ viste le condizioni non al top. Non ci sarà Bonucci, infortunato così come Chiesa, Zakaria, McKennie e Kaio Jorge. Confermato il duo Vlahovic-Morata in attacco, in difesa ci sarà invece Rugani insieme a de Ligt.

Juventus-Villarreal le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahović.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma.

Juventus-Villarreal streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.