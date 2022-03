Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Arthur: “Si dicono addio”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna la notizia esclusiva sul futuro del centrocampista: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, da ‘Fichajes’ l’annuncio a sorpresa sul futuro del centrocampista brasiliano Arthur. Già a gennaio per lungo tempo è stato oggetto misterioso con un possibile addio in Premier League, si è parlato a lungo di Arsenal. Ma poi, alla fine, il club ha deciso di tenerlo per diversi motivi. Ma adesso il futuro del centrocampista potrebbe, nuovamente, essere in Inghilterra. Andiamo a capire il perché.

Stando infatti all’indiscrezione arrivata direttamente dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, gli sceicchi del Newcastle avrebbero intenzione di rilanciare la squadra con alcuni acquisti per settore e con profili importanti, uno di questo potrebbe essere proprio Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur in Premier League | Il Newcastle fa sul serio

Il Newcastle ci aveva già provato per Ramsey ma alla fine il gallese ha preferito scegliere i Rangers anche se, molto probabilmente, a fine stagione potrebbe rientrare proprio a Torino. Discorso diverso per Arthur. Con la cessione del brasiliano la Juventus potrebbe incassare un importante tesoretto economico da reinvestire sul mercato in entrata.

Continuano ad essere importanti i nomi che circolano nel futuro dei bianconeri. Si è parlato a lungo di Pogba e del suo possibile ritorno e adesso si fa pure il nome di Jorginho del Chelsea, senza dimenticare Milinkovic Savic della Lazio. Tutti profili costosi che faciliterebbero l’arrivo con un ausilio economico che, appunto, potrebbe giungere proprio dalla cessione di alcuni prezzi pregiati in mediana.