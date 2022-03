Calciomercato Juventus, doppia opzione da sballo: Allegri ha scelto il nuovo “10”

Calciomercato Juventus, doppia opzione per il dopo Dybala: scelto il nuovo numero 10. Ecco chi potrebbe mettersi sulle spalle la maglia

E adesso la maglia numero 10 chi se la metterà sulle spalle? Sì, perché oltre l’addio di Dybala, c’è anche la questione della maglia più pesante della squadra bianconera che dovrà avere un nuovo padrone dal prossimo anno. Lo ha fatto la Joya, con risultati alterni soprattutto per gli infortuni, ma quando è stato in forma, Dybala, ha dimostrato senza dubbio di poterla indossare.

Una maglia pesante, come detto. Una di quelle che però deve avere per forza un padrone. E allora ecco che parte la caccia, con Allegri che avrebbe le idee chiare. No, non è Zaniolo che se la potrebbe mettere addosso subito. Ma sicuramente lo potrebbe fare Pogba, uno che l’ha già indossata. Uno che ha la personalità per farlo anche nei prossimi anni. La Juventus c’è nella corsa al centrocampista francese del Manchester United che così come Dybala non rinnoverà. Ma serve un sacrificio enorme della dirigenza. E non sembra questo il momento adatto.

Calciomercato Juventus, l’altra opzione è Salah

E poi ci sarebbe la suggestione che porta il nome di Momo Salah. L’attaccante dell’Arsenal, ex Roma e Fiorentina, ha un contratto con il Liverpool che scade nel 2023 e che ancora non ha rinnovato. Sull’egiziano, qualche big europea s’è mossa nelle scorse settimane. Solamente sondaggi però fino al momento e nulla di più. Certo, in questo caso il costo del cartellino non sarebbe pari a zero ma servirebbe un importante investimento anche per convincere il Liverpool. Ma l’addio di Dybala apre a scenari importanti. Impossibile pensare che Cherubini non abbia già le idee chiare per il futuro.

Insomma, oltre ai soldi la Juve potrebbe mettere sul piatto anche la maglia numero 10 per convincere i propri obiettivi.