Calciomercato Juventus, fumata nera per il rinnovo: pagano la clausola

Il calciomercato della Juventus è già ovviamente incentrato sul futuro, sulle mosse da effettuare in vista della prossima stagione.

Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera si è già messa al lavoro per migliorare l’organico di Massimiliano Allegri. Ci sono diversi tasselli da inserire in squadra per renderla sempre più forte e competitiva e la priorità del club sembra essere quella di migliorare la qualità del centrocampo.

Pablo Martín Páez Gavira, meglio noto come Gavi, è uno degli astri nascenti del calcio mondiale e averlo come rinforzo a centrocampo sarebbe davvero un lusso per i bianconeri. Le possibilità del suo approdo in Italia sembrano però essere sempre di meno visto che la concorrenza aumenta a dismisura.

Calciomercato Juventus, se non rinnova Gavi è un obiettivo per tanti top club

Non c’è però solamente la Juventus interessata al gioiellino del Barcellona, ma anche tanti top club europei. Del resto si parla di un calciatore giovane, già pronto per grandi palcoscenici e anche con grandi margini di crescita. Per questo motivo è lecito attendersi un possibile movimento nel corso della prossima estate, specie se non cambieranno le cose. Come spiega “El Nacional” la volontà del calciatore sarebbe quella di continuare la sua carriera in blaugrana, ma le trattative per il rinnovo del suo contratto sono ad un punto morto. L’accordo attuale del 17enne centrocampista scadrà nel 2023 e la clausola rescissoria di 50 milioni di euro potrebbe non spaventare Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.