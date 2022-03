Le prossime settimane potrebbero essere quelle chiave per delineare quali saranno le mosse di calciomercato della Juventus di Allegri.

Si parlerà in casa bianconera dei rinnovi dei contratti dei cinque giocatori che sono in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Se per alcuni elementi la trattativa sembra essere in discesa, come Cuadrado, per altri invece non è da escludere un mancato accordo e dunque la possibilità che calciatori come Dybala e Bernardeschi possano lasciare Torino a parametro zero.

I tifosi sono preoccupati soprattutto per quanto riguarda il possibile addio di Dybala. Il numero dieci sembra essere sempre più lontano dai bianconeri e se davvero la “Joya” giocherà altrove dalla prossima stagione, è logico pensare che la Juve dovrà tornare prepotentemente sul mercato per trovare un altro attaccante dello stesso spessore tecnico. Con un nome che è tornato ad essere una pista “calda” per il futuro dell’attacco bianconero.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus possibile colpo dell’estate

In Inghilterra il “Daily Star” ipotizza grandi movimenti in casa Manchester City, che indirettamente possono coinvolgere la Juventus. La squadra di Guardiola è in lizza per arrivare a Haaland e potrebbe sacrificare uno dei pezzi pregiati del suo attacco, vale a dire Gabriel Jesus. L’attaccante viene valutato circa 78 milioni di euro e potrebbe essere tentato da una avventura in serie A. Con l’aumento della concorrenza infatti gli spazi per il brasiliano potrebbero ridursi. Quelle di Gabriel Jesus sembrano essere caratteristiche che ben si abbinerebbero a quelle di Vlahovic, punto fermo dell’attacco bianconero di oggi e del futuro.