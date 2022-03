Calciomercato Juventus, nuovo intrigo per i bianconeri, che fiutano un colpo da capogiro: le ultime notizie fornite da Sky.

Archiviato il caso Dybala, la Juventus è già all’opera per pianificare le strategie in vista della prossima sessione di calciomercato, nella quale si metterà a segno almeno un colpo in difesa.

Tra i nomi più gettonati impossibile non menzionare il profilo di Antonio Rudiger, per il quale sono stati effettuati sondaggi esplorativi importanti nelle ultime settimane, per provare a capire i margini di manovra. Il difensore ex Roma, in scadenza di contratto con il Chelsea, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Blues in scadenza nel 2022. Come riferito da Sky Sport, sebbene i colloqui tra le parti non abbiano ancora portato ad una fumata bianca, il tedesco continua a mettere il club inglese in cima alla lista delle sua proprietà. Ragion per cui, l’intenzione del classe ’93 è quella di capire se la situazione economica dei londinesi possa sbloccarsi a stretto giro di posta, ed eventualmente accettarne la proposta. Tuttavia, la Juve resta vigile, pronta ad intervenire nel caso in cui si materializzassero i presupposti giusti.

Calciomercato Juventus, non tramonta Rudiger: priorità al Chelsea

Un accordo tra la Juventus e Rudiger non c’è ancora, anche perché la volontà del diretto interessato è chiara: priorità al Chelsea. Il tempo, però, potrebbe giocare a favore dei bianconeri: il centrale è stuzzicato dalla proposta della “Vecchia Signora”, che gli permetterebbe di ritornare in uno dei campionato che più lo ha valorizzato, mettendone in risalto quello strapotere atletico letteralmente esploso negli anni di militanza al Chelsea. Rudiger rappresenterebbe quel giusto mix di forza atletica, qualità, carisma ed esperienza internazionale, andando a costituire una coppia ben assortita con De Ligt, sopperendo alle assenze sempre più prolungate di Bonucci e Chiellini. La partita è ancora aperta e Cherubini & company possono ancora giocare un ruolo tutt’altro che banale: vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui trapelassero aggiornamenti importanti in tal senso.