Calciomercato Juventus, coppia da sballo con De Ligt: deciso il super colpo

Calciomercato Juventus, un partner da sogno per De Ligt. Bianconeri pronti a chiudere il grande colpo in difesa per l’estate.

Calciomercato Juventus, non è ancora finita l’attuale stagione ma la dirigenza fa già il piano per il futuro. C’è bisogno di avere un altro difensore centrale di qualità. Un giocatore capace di fare la differenza da subito. Chiellini e Bonucci per quanto siano stati e sono fondamentali non sono eterni e, pertanto, i bianconeri hanno in piano un colpo, davvero, formidabile da mettere in porto.

E stando all’indiscrezione lanciata dal giornalista ‘Franco Leonetti’ su Twitter: un tra Bremer, Rudiger e Koulibaly sarà il partner di De Ligt per la prossima stagione. Tre nomi che sono anche, già, tre solide certezze.

Calciomercato Juventus, tre fuoriclasse per la difesa | Il piano della dirigenza

Rudiger è senza dubbio il nome che sta stuzzicando tutto il mercato mondiale. Uno dei pilastri difensivi del Chelsea potrebbe ritornare in Serie A a parametro zero. Stando infatti all’indiscrezione della ‘Gazzetta dello Sport’ di qualche settimana fa, il club bianconero è riuscito a superare la concorrenza del Real Madrid per il difensore tedesco ex Roma che arriverebbe, di conseguenza, a parametro zero.

Ma oltre a Rudiger i nomi in agenda sono altrettanto qualitativi. Si è parlato, a lungo, anche di Bremer. Il brasiliano è già una certezza nei cugini granata e potrebbe essere un obiettivo concreto da portare a termine a giungo. E ultimo ma non meno importante, rimane, il centrale africano del Napoli. Un già consolidato fuoriclasse nel ruolo che prenderebbe, perfettamente, le redini del capitan Giorgio Chiellini.