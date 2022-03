Calciomercato Juventus, accordo rimandato: fissato il nuovo summit

Calciomercato Juventus, per un altro rinnovo non ci sono in programma incontri. Fissato un nuovo summit per la prossima settimana

Ha tenuto e terrà ancora banco per un poco di temo la questione rinnovi in casa Juventus. Che dopo aver chiuso a Dybala, deve comunque prendere di petto la situazione che riguarda tra gli altri Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio, tutti in scadenza alla fine della stagione in corso.

La sosta per via della Nazionale potrebbe accelerare i tempi sulle varie situazioni, ma almeno, per questa settimana secondo quanto riportato da goal.com, non ci dovrebbero essere delle nuove riunioni. Se ne riparlerà nei prossimi giorni e, quanto pare, prima della gara contro l’Inter in programma alla ripresa del campionato.

Calciomercato Juventus, nessun incontro in programma

Quello di Dybala era sicuramente il più importante da prendere in considerazione e su questo non ci possono essere dubbi. La società bianconera ha fatto la propria scelta sull’argentino e adesso ci sono gli altri. Sensazioni positive arrivano sul fronte Cuadrado, che alla fine dovrebbe accettare la proposta di rinnovo che Arrivabene e Cherubini gli metteranno davanti, mentre sembra in salita quello di Bernardeschi, sia per la durata sia per la parte economica che la Juventus avrebbe intenzione di investire sull’esterno offensivo.

E poi c’è De Sciglio, che è un pupillo di Allegri. Un discorso a parte va sicuramente fatto per il difensore che senza il ritorno del tecnico livornese avrebbe sicuramente cambiato aria già la scorsa estate. Dall’allenatore viene considerato un elemento affidabile e che può sicuramente tornare utile nel corso della stagione. Inoltre, giocando sia a destra che a sinistra offre possibilità di scelta. In poche parole il rapporto professionale con l’ex Milan potrebbe anche continuare nei prossimi anni. Ma tutto – o quasi – si saprà la prossima settimana.