Juventus-Inter, derby d’Italia anche sul mercato: poker di intrecci – VIDEO

Calciomercato Juventus, intrecci pazzeschi con l’Inter: le manovre che possono far saltare il banco da un momento all’altro.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, gara spartiacque per la stagione dei bianconeri, che hanno la grande occasione di superare in classifica, almeno momentaneamente, la compagine di Inzaghi. Di derby d’Italia, però, se ne potrebbero giocare tanti altre in primavera e in estate, dal momento che sono diversi gli intrecci che vedono protagonisti i due club. Impossibile non menzionare, a tal proposito, la situazione legata a Paulo Dybala, a cui la Juventus ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Marotta, pur non decidendo di non affondare il colpo, monitora la situazione, pronto ad entrare in tackle nel caso in cui riuscisse a piazzare Alexis Sanchez. Ma non è finita qui…