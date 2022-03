Calciomercato Juventus, tutto pronto per il ritorno: firma un quadriennale

Calciomercato Juventus, la tavola per il grande ritorno è stata apparecchiata: pronto un contratto quadriennale.

Nell’opera di restyling del centrocampo, la Juventus ha già individuato i colpi con i quali rinforzare un reparto che da troppi anni si sta rivelando una vera e propria spada di Damocle.

L’acquisto di un regista è divenuto di stringente attualità, al punto che secondo quanto riferito da Carlo Laudisa, i bianconeri avrebbero ormai in un pugno Jorginho, legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2023. L’agente del calciatore ha esternato pubblicamente la volontà del suo assistito di ritornare in Italia, e la “Vecchia Signora” sarebbe pronta ad accoglierlo, mettendo sul piatto un contratto quadriennale.

Calciomercato Juventus, Jorginho sempre più vicino: le ultime

Ecco quanto dichiarato da Laudisa:

“Le parole del suo procuratore a Palermo non possono andare troppo oltre, ma di fatto confermano tutte le indiscrezioni di queste settimane. Lui parla anche del Milan, ma in realtà ha parlato anche con Cherubini e la Juventus è pronto ad accoglierlo: c’è un quadriennale pronto per lui, offerta che tiene conto anche del Decreto Crescita. Alla Juventus è tutto pronto per riportare Jorginho in Italia: può essere lui il nuovo regista di Allegri, e questo è un elemento che va contemperato con le difficoltà del Chelsea che non può fare trattative. Ormai il suo futuro è disegnato: è bianconero.”