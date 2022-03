Juventus-Milinkovic Savic: pronto l’assalto | L’indizio che svela tutto

Juventus-Milinkovic Savic, contatti tra il club bianconero e l’agente del calciatore: in estate probabilmente verrà fatto un tentativo.

Si parla da mesi di un suo possibile arrivo a Torino, ma per adesso non è nient’altro che un’indiscrezione. Solo uno dei tanti rumors di mercato. Eppure lo erano anche le voci che riguardavano Dusan Vlahovic fino a qualche tempo fa. Sembrava impossibile poter anticipare la concorrenza e accaparrarsi uno degli attaccanti più forti e talentuosi del campionato italiano ed invece oggi il centravanti serbo veste la maglia bianconera.

In estate Vlahovic potrebbe essere raggiunto alla Continassa da un suo connazionale, uno che come lui ha già dimostrato di spostare gli equilibri. In Italia e potenzialmente anche in Europa. Si tratta del centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, prossimo grande obiettivo della Juventus, chiamata a ricostruire il suo centrocampo. A Massimiliano Allegri servirebbe come il pane un giocatore “totale” come lui, capace di difendere, attaccare e creare nel corso dei novanta minuti. Senza considerare quanto potrebbe essere importante uno con il suo fisico possente, in grado di spuntarla in quasi tutti i duelli aerei.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic può arrivare nel prossimo mercato

Arrivare a Milinkovic-Savic non sarà, tuttavia, un’impresa da poco. Bisognerà convincere non tanto il calciatore ed il suo agente, che a più riprese hanno fatto intendere di gradire la destinazione. Ma il club biancoceleste: il presidente Claudio Lotito, infatti, non è assolutamente disposto a fare sconti e non lascerà partire il centrocampista per meno di ottanta milioni di euro. Al momento la Juventus si “accontenta” dunque di chiedere informazioni al procuratore del “Sergente”, Mateja Kezman.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, in questi giorni ci sarebbero stati dei contatti abbastanza frequenti tra gli uomini-mercato bianconeri e l’ex attaccante di Psv Eindhoven, Chelsea e Atletico Madrid, che oggi cura gli interessi del giocatore laziale.