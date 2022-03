Calciomercato Juventus, a suon di giocate sta conquistando tutti in cadetteria. Ecco le parole del suo procuratore.

C’è chi lo diceva in tempi non sospetti che nel giro di qualche anno sarebbe diventato un giocatore da Juventus. “Profezia” che, a quanto pare, sembra avverarsi ogni mese che passa. Sì, perché in cadetteria, in questa stagione, sta facendo stropicciare gli occhi un po’ a tutti ed è tra i titolarissimi della Cremonese di Fabio Pecchia, che si sta giocando la promozione in Serie A insieme a Lecce, Monza e Pisa.

Nicolò Fagioli, classe 2001, è indiscutibilmente uno tra i giocatori ceduti in prestito che la società bianconera sta seguendo con maggiore attenzione. Ventisette sono già le presenze accumulate con la maglia grigiorossa, condite da tre gol e ben sei assist. Un rendimento che non può assolutamente passare inosservato. Altri due mesi su questi livelli ed alla Juventus prenderanno seriamente in considerazione di dargli una chance il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Fagioli potrebbe avere una chance già l’anno prossimo

Se lo coccola in questo momento il suo agente, lo storico procuratore Claudio Pasqualin, che oggi ha tessuto le lodi del suo assistito durante la “Palermo Football Conference”. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Pasqualin ha commentato la grande stagione di Fagioli a Cremona, svelando anche un aneddoto che riguarda Massimiliano Allegri.

“Ogni volta che lo vedo giocare – ha spiegato – mi vengono sempre in mente quello che mi disse Massimiliano Allegri circa tre anni fa, ovvero che è un giocatore speciale. Adesso per lui l’obiettivo è ovviamente quello di conquistare la Serie A con la Cremonese, ma non posso escludere che la Juventus decida di riportarlo a Torino la prossima stagione. Con le sue qualità può occupare vari ruoli a centrocampo, compreso quello del regista”.