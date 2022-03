Calciomercato Juventus, pronto un quadriennale: cifre e dettagli del colpo da sogno

Calciomercato Juventus, pronto un contratto quadriennale: ecco le cifre e i dettagli del colpo da sogno in mezzo al campo

Un colpo da sogno in mezzo al campo. Un campione d’Europa e del Mondo per Massimiliano Allegri. Alla Juventus serve lì in mezzo uno che sa dettare i tempi, che riesce a dare geometrie, e che alzi il livello tecnico di un reparto che non è sicuramente in linea con le big del calcio europeo.

Allora i fari si sono accesi su Jorginho, come vi abbiamo spiegato da un poco di tempo, che ormai ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Chelsea alla fine della stagione e che aspetta solamente di capire chi sarà il nuovo proprietario dei Blues per farlo sapere. Il richiamo della Serie A, ma soprattutto dell’Italia è diventato troppo forte, e i problemi che ci sono in Inghilterra hanno ormai fato prendere una decisione all’azzurro. La Juventus, così come spiega la Gazzetta dello Sport, è in agguato.

Calciomercato Juventus, cifre e dettagli per Jorginho

Il quotidiano rosa va oltre, svelando le cifre di un accordo che dovrebbe essere trovato in tempi relativamente brevi. Serve solamente un poco di pazienza per capire il cambio di proprietà. A Jorginho dovrebbero andare 6 milioni di euro netti all’anno per quattro anni. Al Chelsea invece non dovrebbe essere corrisposto per il cartellino un emolumento che supera i 10 milioni di euro. Il contratto che si chiude l’anno prossimo non permette ai Blues di chiedere più di tanto e soprattutto la volontà del giocatore è quella di lasciare. Si troverà un punto d’incontro, ma sembrerebbe che ormai ci siamo.

Il colpo da sogno quindi è bello e impacchettato. Servirà come detto solamente un poco di pazienza per capire con chi parlare nel momento in cui il Chelsea sarà ceduto. Poi dovrebbe iniziare il conto alla rovescia.